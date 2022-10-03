Televizyon ekranlarının popüler dizisi Duy Beni, oyuncu kadrosu ve dikkat çekici hikayesiyle öne çıkan yapımlardan biri haline geldi. Ekim karakterini canlandıran Rabia Soytürk’ten eskiden TikTok fenomeni olduğu anlaşılan İzzet Yüksek’e kadar herkesin merak ettiği Duy Beni oyuncu kadrosunun eski halleri sizlerle…

Rabia Soytürk – Ekim

Sadri Alışık Kültür Merkezinde tiyatro ve oyunculuk eğitimi alan Rabia Soytürk, 11 Mart 1996 tarihinde doğdu. Oyuncu, Duy Beni dizisinden önce ‘Benim Adım Melek’ filmiyle beyaz perdede yer aldı.

Caner Topçu – Kanat

25 Haziran 1997’de dünyaya gelen oyuncu bugüne kadar birçok kez tiyatro sahnesine çıkmıştır. 2015 yılında ‘Bilinçsizler’ isimli sinema filminde Recep karakterine hayat vererek ilk defa kamera karşısına geçti

Helin Kandemir – Leyla

2 Haziran 2004 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Helin Kandemir oyunculuk kariyerine 9 yaşındayken ‘Ötesiz İnsanlar’ dizisi ile başladı. Daha önce Hakan Muhafız, Bir Litre Gözyaşı, Doğduğun Ev Kaderindir gibi reytingi yüksek dizilerde rol aldı.

İzzet Yüksek – Orjinal

24 Nisan 2002 doğumlu oyuncu koçu Şakir Güler’den oyunculuk eğitimi aldı. İzzet Yüksek aynı zamanda İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde Turizm İşletmeciliği bölümünde okuyor.

Sümeyye Aydoğan – Melisa

1 Ocak 1997’de doğan oyuncu Sümeyye Aydoğan ilk defa 2021 yılında Kahraman Babam ile kamera karşısına geçti. Onunla birlikte Sadakatsiz, Geçen Yaz, Akif gibi yapımlarda da yer alan oyuncu hızla yükselmeye devam ediyor.

Burak Can – Aziz

Uzun yıllardır ekranlarda gördüğümüz Burak Can, 21 Aralık 1996 tarihinde doğdu. Al Yazmalım, Sana Bir Sır Vereceğim, Yılanların Öcü ve Nadide Hayat, İçimdeki Fırtına, Darısı Başımıza gibi başarılı projelerde yer alan oyuncu, İstanbul Aydın Üniversitesi Drama Oyunculuk bölümünden mezun oldu.

Jasmine Berkiş – Naz

2000 yılında doğan Jasmin Berkiş, Duy Beni dizisinden önce 2016 yaşında katıldığı O Ses Türkiye Çocuklar adlı yarışma programında sesinin güzelliği ile dikkat çekmişti. Ataşehir Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü mezunu Berkiş, şu anda Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde okumaya devam ediyor.

Meltem Akçöl – Hazal

2001 doğumlu Meltem Akçöl, daha önce 2021 yılında Kırık Hayatlar dizisiyle kamera karşısına geçti.

İlginizi çekebilir: