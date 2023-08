Herkese selamlar! Ben geldim! Melduş yine karşınızda! Evet aşırı sıcaklarla zorlu mücadelemizin devam ettiği bu süreçte nasılız bakalım! Hayat her şeye rağmen nasıl gidiyor. Kendimize dikkat etmemiz oldukça önemli bu süre içerisinde. Dikkat derken çok fazla şeyi içeren bir cümle kuruyorum aslında. Hem bedensel dikkat hem zihinsel dikkat! Mental sağlığımız olmadığı zaman hiçbir şeyi tamamlayamıyor insan!

MAVİ EKRAN MODU

Düşüncelerimiz! Nedir bunlar? Bizi çoğu zaman mutlu eden çoğu zaman hasta eden çoğu zaman nötr bırakan sihirli süreç. Düşüncelerin önemini insan zihniyle mücadele etmeye başladığı zaman anlıyor. Örümcek ağı misali bir duruma giriyoruz düşüncelerimizle hatta çoğu zaman mavi ekran modunu yaşıyoruz.

AYNA AYNA SÖYLE BANA!

Aynaya her baktığımızda genellikle iyi hissederiz kendimizi. Kadın erkek fark etmez. Aynaya bakmak demek insanın kendine bakım yapması, güzelleşmesi vb. anlamına gelir. Hepimiz önce kendimiz sonra çevremiz için severiz ayna karşısında vakit geçirmeyi. Çoğu zaman kendimizle konuşmak için geçeriz ayna karşısına. Kendimizle dertleşmek isteriz. Her zaman biriyle konuşmak iyi gelir insana. İşte o birisini bulamadığımızda aynalardan destek isteriz. Kendimizi temsili bir başkası rolüne dönüştürdüğü için…

SİNEMA FİLMİ Mİ?

Düşüncelerimiz de tıpkı ayna misali yansır bize. Zihnimizde olup biten her şeyi gözümüz görür. Zihin düşüncelerden oluşan sinema filmini oynatmaya başlar ve sadece bizim seyirci olduğumuz gösterim başlar. Peki neden bunları konuşuyoruz! Düşüncelerimizin negatif, pozitif ve nötr yanları vardır. Bu da haliyle davranışlarımıza yansır. Hayatımıza etki eder.

UZMAN GÖRÜŞÜ ÖNEMLİ!

Uzmanlara göre düşünce gücü yöntemi ile iyileştiren bir tedavi yöntemi var ve çok işe yaradığını düşünüyorlar. Çünkü hepimiz düşüncelerimizle varız, çoğu zaman da düşüncelerimiz kadarız. Düşünce gücüyle tedavi yadsınamayacak kadar önem taşıyor aslında. Psikolojik bir çöküş yaşadığımızda daha hızlı ayakta kalmamızı, hayata tutunmamızı sağlıyor. Yaşamın ne kadar değerli olduğunu hatırlatıyor. Bizim ne kadar önemli olduğumuzun altını çiziyor.

HAYAT VE DENGE İKİLİSİ

Hayat da güneş ve ay ikilisi gibidir. Bir yerlerden doğarken bir yerden batar. Bu dengeyi korumak zordur hayatın akışı içinde. Çoğu zaman duygularımız engel olur buna. Düşüncelerin nötr kaldığı, duygularla çatıştığı çok fazla olayın içine dahil oluruz. İşte düşüncelerimiz bir sihirbaz gibi çıkar karşımıza ve yönetir hayatımızı.

DÜŞÜNCELERİMİZ HER ŞEYDİR!

Misal, kilo vermek isteyen birini hayal edelim. Zayıflamak için her şeyi yapıyor. Ama işe yaramayacağını ya da yaramadığını düşünüyor. İşte kilit nokta düşünmek… Düşüncelerinizin içine olumsuz her doneyi yerleştirirseniz hiçbir koşulda başarılı olamazsınız. Unutmayın! Düşüncelerimiz her şeydir.

Evet güzel insanlar. Ben Melda Özen. Bugün sizlerle düşüncelerimiz ve bize etkileri hakkında konuşmak istedim. Sohbetime katıldığınız için teşekkür ederim. Düşüncelerimiz her şeydir unutmayın! Dünde de biz bugünde de biz yarında da biz demektir! Kendinize iyi bakın! Haftaya görüşmek üzere 😊

