Gözleri büyük göstermek ve canlı bir bakış yakalamak göz makyajı açısından önemlidir. Yorgun bir bakış yaratmamak ve gözünüzün düşüklüğünü gizlemek için bu önerileri dikkate alabilirsiniz.

Kirpik kıvırıcı kullanın

Kirpik kıvırıcı ile kirpiklerinize zarar vermekten korkabilirsiniz ancak daha canlı bir bakış yakalamak için oldukça önemli bir adımdır. Kirpik kıvırıcı ile gözlerinizi olduğundan büyük gösterebilirsiniz. Sonrasında rimeli sürerken kirpiklerinizi daha kalkık bir şekilde sürebilirsiniz.

Açık tonlarda göz kalemi sürün

Gözlerinizin iç kısmına koyu renkli bir kalem çekmek yerine krem rengi bir göz kalemi çekerek gözlerinizi daha iri gösterebilirsiniz. Bu yöntem ile göz yapınızın düşüklüğünü gizleyebilirsiniz.

Göz kapağınıza baz sürmeyi unutmayın

Düşük göz kapağına sahip olan insanlar genellikle rimelin veya eyelinerın göz kapaklarına bulaştığından şikayetçi olur. Bu durumu önlemek için makyaj bazı kullanabilirsiniz. Makyaj bazınızın üstünden kapatıcı ile geçtiğinizde de farınızın, eyelinerınızın ve rimelinizin ömrü uzayacak ve daha temiz bir görünüm elde edeceksiniz.

Transparan pudra uygulayın

Kapatıcınızı sabitlemek için üstüne transparan pudra uygulamayı unutmayın. Böylece göz kapağınızda oluşabilecek yağlanmayı engellemiş olacaksınız.

Göz kapağının dış köşelerine koyu tonlarda far sürün

Göz kapağınızı daha geniş ve yukarı doğru göstermek için dış köşelere koyu tonlarda far sürmeye çalışın. Dış köşelere kahverengi gibi yumuşak bi renk sürerek sanki çektirmiş gibi bir görüntü elde edebilirsiniz.

Göz kapağınızın orta kısmına açık tonlarda far sürün

Göz kapağınızın orta bölgesine sıcak tonlarda far uygulamak, gözlerinizi daha ön plana çıkaracak. Böylecek gözleriniz dikkat çekecek ve daha canlı bakışlara sahip olacaksınız.

Eyeliner çekerken dikkat edin

Eyelinerı düzgün çekmek, istediğiniz göz yapısına ulaşmak için önemlidir. Bunun için eyelinerınızı olabildiğince ince çizmeye çalışın. Ayrıca farınızın bitiş noktasından kuyruğunu uzatarak yukarı doğru çekin. Veya bir bant yardımıyla koyu bir far ile eyeliner görünümü elde edebilirsiniz.