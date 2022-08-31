Her biri ayrı bir filme ya da romana konu olacak olayların bitmek bilmediği İngiliz kraliyet ailesinde şimdi bir de “günlük korkusu” ortaya çıktı. Bu olayın kahramanı da Prens Harry ile evlendikten sonra aileyi temelinden sarsan Meghan Markle oldu.

Geçtiğimiz sene Prens Harry ile birlikte ABD’ye taşınan Markle, bu yılın başında Oprah Winfrey’e verdiği röportajda, aileyi “ırkçılıkla” bile suçlayarak gündemi sarsan açıklamalar yapmıştı. Markle, şimdi de The Cut dergisine verdiği röportajda söyledikleriyle dikkatleri üzerine çekti. Açıklamalarıyla İngiliz kraliyet ailesini tedirgin etmeyi başardı. Sebebi ise kapağı için poz verdiği dergiyle yaptığı röportajda bahsettiği günlüğü. Markle, Prens Harry ile evlendiği yıldan (2018) başlayarak Londra’da yaşadığı süre boyunca olup biteni not aldığı bir günlük tuttuğunu açıkladı.

Meghan Markle, eşi Prens Harry ile birlikte İngiliz kraliyet ailesinden ayrılma kararlarını açıkladıktan sonra yaşadıklarını, Frogmore Cottage’da eşyalarını toplarken bu günlüğe yeniden denk geldiğini anlattı.

Markle, “Geri dönüyorsun, çekmeceleri açıyorsun ve sonra da ‘Aman Tanrım! Günlüğe bunları mı yazmışım’ diyorsun” dedi.

Meghan Markle’ın aile içinde bulunduğu süre boyunca tuttuğunu iddia ettiği bu günlük, İngiliz kraliyet ailesi için yeni bir korku kaynağı mı oldu? Böyle düşünülmesinin sebebi ise içinde sansasyonel itiraflar yazılmış olan bu günlüğün bir gün bir kitap olarak yayınlanabilme ihtimali. Markle’ın bu günlükten söz etmesi, kraliyet ailesi için uyarıların artmasına neden oldu.

“Bu günlük sayesinde servet kazanabilir”

Markle’ın günlük tuttuğunu duyan bazı yazarlar ve kraliyet uzmanları da harekete geçti. Yazdığı ‘Diana: The Caring Princess’ isimli kitabıyla tanınmış olan Margaret Holder, Markle’ın açıklamaları üzerine şu şekilde konuştu:

“Sırları öğrenebilmek için kraliyet ailesinde yeteri kadar zaman geçirdi.” Kraliyet uzmanı Holder, Meghan Markle’ın öğrendiği bu sırların Kraliçe 2. Elizabeth için “kalp ağrısı” olabileceğini de söyledi. Ardından bir o kadar çarpıcı olan şu sözleri söyledi: “Ama Meghan bunlar sayesinde bir servet kazanabilir!”

Margaret Holder’ın söyledikleri göz önünde bulundurulursa Meghan Markle’ın yazıya dökebileceği günlüğü, Anrew Morton’ın kaleme aldığı Diana ile Charles’ın evliliklerinin iç yüzünü anlatan ‘Diana: Her True Story’den daha bomba bir etki yaratabilir. Holder’ın söylediklerine göre günlüklerine dayanarak bir kitap yazmak, Meghan için aileyle hesaplaşmak, anlamadığı ve anlamak istemediği sisteme yanıt vermek için eşsiz bir fırsat olabilir.

“Meghan Markle’ın kitap yazmaması şaşırtıcı olur”

Markle’ın, ailenin duyulmasını istemediği bazı sırlarını açıklayabileceğini iddia eden Harry’ye yakın bir kaynak, The Sun gazetesine yaptığı konuşmada “Meghan’ın bir kitap yazmaması beni çok şaşırtır” dedi. Tüm bunlar olurken kraliyet ailesini tedirgin eden tek gelişme Markle’ın kitap yazma ihtimali değil. Prens Harry’nin bu yılın sonlarında piyasaya çıkması beklenen kitabında, kendi ailesiyle ilgili bazı sırları açığa çıkarabileceği bekleniyor.

Günlük Markle için bir sigorta poliçesi

Meghan ve Harry’ye yakın bir başka kaynak, “Harry ile Meghan’dan sosyal medya kullanmamaları istendi. Ama bazen yanlarında çalışanlar onlara ‘önceki gün yazılanlar için üzgünüz’ diyorlardı. O zaman Meghan da olup biten her şeyi günlüğüne kaydediyordu” dedi. Bu iddiaya göre Meghan Markle, aile içinde kaldığı süre içinde olup biten her şeyi bir tür sigorta poliçesi olarak görüp günlüğüne kaydetti.

Yine aynı kaynak bu konudaki görüşlerini, “Eğer bu günlük gün yüzüne çıkarsa, kesinlikle bir “dinamit” etkisi yaratabilir” şeklinde ifade etti.

Hiyerarşinin dinamiklerini rahatsız ettik

Meghan Markle, The Cut’a verdiği röportajda eşi Prens Harry ile birlikte İngiltere’den ayrıldıklarından dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti. Markle’ın söylediklerine göre kendisi ve eşi hiyerarşinin dinamiklerini rahatsız ediyordu. Hatta bunun için sadece var olmaları bile yeterliydi.

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