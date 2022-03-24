Salih Devrim

İspanya denilince akla ilk neler geliyor? İspanyol gribi? İspanyol paça? İspanyol omleti? İspanyol mimarisi? İspanyol futbolu? Birkaç yıldır tüm bu tamlamaların önüne geçen bir algımız oluştu: İspanyol dizileri ve İspanyol kızları! Son zamanlarda, dizi ve film sektöründe İspanyol rüzgarının kuvvetli bir şekilde estiği aşikar. Bu rüzgar belki güçlü senaryolara sahip olan yapımlardan belki de İspanyol kültürünün yeniden dikkat çekici unsurlarını sergilemesinden kaynaklanıyor olabilir. Fakat önemli bir ayrıntıyı da es geçmemek gerekiyor. Yeni projelerle izleyici karşısına geçen genç ve dinamik oyuncular; yetenekleri, stilleri, standart kalıpların dışına çıkan güzellikleri ve auraları ile dikkatimizi çekmeyi başarıyor. Konuyu somutlaştırmak adına, tek bir isim üzerinden durumu örneklendirebiliriz mesela: Ester Expósito! Madrid’de dünyaya gelen 20 yaşındaki oyuncu, ilk deneyimi olan Estoy Vivo dizisindeki performansıyla daha 2017’de başarısının temellerini köklüce attı ve geleceğin yıldızı olacağına dair inancı yaymaya başladı. Yine aynı yıllarda Vis a Vis ve Elite gibi güçlü prodüksiyonlu dizilerde popülerliğini arttırarak evrene yolladığı mesajla, artık sadece İspanya’nın değil birçok farklı ülkenin de en gözde oyuncuları arasındaki yerini aldı. Şimdi ise, sadece oyunculuğuyla değil tarzıyla da rüzgarını estiriyor. Öyleyse, başarının tanımını kendine has özbenliği ile oluşturan Ester Expósito ile stil dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı.

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Stil başarısını cesaretine borçlu

Günümüzde, kırmızı halıları bir rekabet arenasına benzetmenin tuhaf bir yanı yok. Ünlülerin stil sahibi olup olmadığını açık bir şekilde puanladığımız törenler, aynı zamanda ünlülerin kendi stilleriyle de yüzleştikleri bir alan haline dönüşüyor. Bu arenada şimdiye kadar ihtişamlı stili ile hayranları tarafından tam puan almayı başarmış Ester Expósito, yaptığı başarılı tercihlerle de gündeme gelmeyi sürdürüyor. Bazen maskulenlik ile feminenliği tek bir çizgide buluşturarak bazen de mini elbisesiyle çekici aurasını vurgulayarak stil konusundaki cesaretini ortaya çıkarıyor. Cesaret kelimesinin altını doldurabilmek adına asimetrikten vücut proporsiyonunu belli eden kesimlere, kadifeden deri dokulara kadar geniş bir skalada gezindiği de oluyor. Tüm bu özelliklerinin ve seçimlerinin bir araya gelmesiyle özgün bir duruş kazanmayı başaran Expósito’nun mücevher dünyasının dikkatini çekmesi de hiç şaşırtıcı değil. İspanya’da Bulgari’nin marka elçisi seçilerek kariyerine yeni bir soluk katmasına şaşırdık mı? Elbette hayır! Önümüzdeki günlerde güzel oyuncunun hangi gelişmelerini masaya yatırırız şu an bilemesek de, gelecekte aynı ivme ile yükselişine devam edeceğini açıkça görmek mümkün.