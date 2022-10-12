Değişik tarzı ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen İngiliz oyuncu ve şarkıcı Harry Styles, altın orana göre dünyanın en yakışıklı erkeği olarak belirlendi. Grammy ödüllü ünlü yıldızın altın oranının yüzde 98.15 olduğunu açıklayan Psikolog Jo Hemmings, Styles’ın gözleri arasındaki mesafe simetrisinin onu çekici kıldığını dile getirdi.

Uzmanlar, “Bu özellikler bu kişiden dünyaya gelecek çocuğun da iyi genler taşıyacağına dair ipuçları veriyor” sözlerine, şarkıcının gür saçlı, geniş omuzlu ve T şeklinde bir vücuda sahip olmasının hayranlık uyandırdığını ekledi.

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