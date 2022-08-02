Yürüyüş yapmak pek çok yönden vücut için faydalı ve rahatlatıcıdır. Bir de bu aktiviteyi temiz hava alarak ve yeşilin verdiği huzurla doğa içerisinde yapmak… İşte o zaman muazzam bir yürüyüşe dönüşür. CNN Travel‘da bunu göz önüne alarak Türkiye’nin de dahil olduğu, sizler için en güvenli ve doğa harikası rotaları belirledi. İşte dünyanın en iyi yürüyüş yolları…
1. Pennine Way / Birleşik Krallık
2. Camino de Santiago de Compostela / İspanya
3. Appalachian Trail / ABD
4. The Basho Wayfarer / Japonya
5. Refugio Frey and Cerro Catedral / Arjantin
6. Toubkal Dağı / Fas
7. Çin Seddi – Jinshanling bölgesi / Çin
8. Dragon’s Back / Hong Kong
9. Dingle Yolu / İrlanda
10. Tergo La Trek / Bhutan
11. Tahoe Rim Yolu / ABD
12. Ermenistan ve İpek Yolu
13. Lechweg / Avusturya- Almanya sınırı
14. Indus Vadisi / Hindistan
15. Bwindi Ormanı / Uganda
16. West Coast Trail – Vancouver Adası / Kanada
17. Percorsi Occitanie – Maira Vadisi / İtalya
18. Lares and İnka Yolu / Peru
19. Monteverde / Kosta Rika
20. Likya Yolu / Türkiye
21. Balkanlar / Karadağ ve Arnavutluk
22. Cloud Forest trek / Laos
23. Cape to Cape Track / Batı Avusturalya
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