Yürüyüş yapmak pek çok yönden vücut için faydalı ve rahatlatıcıdır. Bir de bu aktiviteyi temiz hava alarak ve yeşilin verdiği huzurla doğa içerisinde yapmak… İşte o zaman muazzam bir yürüyüşe dönüşür. CNN Travel‘da bunu göz önüne alarak Türkiye’nin de dahil olduğu, sizler için en güvenli ve doğa harikası rotaları belirledi. İşte dünyanın en iyi yürüyüş yolları…

1. Pennine Way / Birleşik Krallık

2. Camino de Santiago de Compostela / İspanya

3. Appalachian Trail / ABD

4. The Basho Wayfarer / Japonya

5. Refugio Frey and Cerro Catedral / Arjantin

6. Toubkal Dağı / Fas

7. Çin Seddi – Jinshanling bölgesi / Çin

8. Dragon’s Back / Hong Kong

9. Dingle Yolu / İrlanda

10. Tergo La Trek / Bhutan

11. Tahoe Rim Yolu / ABD

12. Ermenistan ve İpek Yolu

13. Lechweg / Avusturya- Almanya sınırı

14. Indus Vadisi / Hindistan

15. Bwindi Ormanı / Uganda

16. West Coast Trail – Vancouver Adası / Kanada

17. Percorsi Occitanie – Maira Vadisi / İtalya

18. Lares and İnka Yolu / Peru

19. Monteverde / Kosta Rika

20. Likya Yolu / Türkiye

21. Balkanlar / Karadağ ve Arnavutluk

22. Cloud Forest trek / Laos

23. Cape to Cape Track / Batı Avusturalya

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