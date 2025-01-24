Seyahatlerinde kültür turu yapmayı sevenler için vazgeçilmez duraklardan biri de geçmişten günümüze uzanan sanat eserlerini ziyaretçileri ile buluşturan müzelerdir. Eserleri ile göz kamaştıran dünyaca ünlü müzelere yapacağınız gezilerle, sanatın ve tarihin etkileyici izlerini daha yakından görme fırsatı yakalayabilirsiniz. işte dünyanın en görkemli 10 müzesi…

1. Louvre Müzesi – Fransa, Paris

2. Hermitage – Rusya, St. Petersburg

3. The British Museum – İngiltere, Londra

4. Mısır Müzesi – Mısır, Kahire

5. Uffizi – İtalya, Floransa

6. Met-Metropolitan Sanat Müzesi – ABD, New York

7. Moma – New york Modern Sanat Müzesi – ABD, New York

8. Vatikan Müzesi – İtalya, Roma

9. Prado Müzesi – İspanya, Madrid

10. Ulusal Arkeoloji Müzesi – Yunanistan, Atina

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