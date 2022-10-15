Daha sağlıklı ve uzun ömürlü bir bedene sahip olmak için doğru şekilde beslenmek büyük önem taşıyor. Günümüzden yaklaşık 10 bin yıl önce son bulan ve Taş Devri insanlarının beslenme alışkanlıklarına dayanan ‘Paleo diyeti’ son yılların en popüler beslenme biçimlerinden birini sunuyor.

Eski Taş Devri’nin (Paleolitik Dönem) avcılık-toplayıcılık anlayışına dayanan Paleo diyeti, işlenmiş yiyeceklerin olmadığı düşük karbonhidratlı bir beslenme şekli sunuyor.

1975 yılında Walter Voegtlin tarafından ortaya atılan Paleo diyeti, her yiyeceğin doğadaki şekline en yakın halde tüketilmesini öneriyor. Yağ, işlenmiş süt ürünleri, doğal yetiştirilmemiş beyaz ve kırmızı etin ise tüketilmemesi gerekiyor.

Paleo diyeti nasıl yapılır?

Taş Devri’nde, insanların koşullar gereği ne bulursa yediğini düşünürsek bu diyeti uygulamanın ‘en doğru’ yolunu açıkça söylemek mümlkün değil. Ancak diyetin özünde yatan fikir, işlenmiş gıdalardan uzak durmak.

Paleo diyetini uygularken yiyebilecekleriniz; et, balık, yumurta, sebze, meyve, kuruyemiş, tohum, bitki, baharat ve sağlıklı yağlar.

Taş Devri’ne dayanan Paleo diyetinde kaçınmanız gereken yiyecekler ise işlenmiş gıdalar, şeker, meşrubatlar, tahıl, çoğu süt ürünü, baklagiller, yapay tatlandırıcılar, margarin ve trans yağlar.