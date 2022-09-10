Dünyanın en büyük bilişim teknolojileri şirketlerinden biri olan IBM, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada kuantum bilgisayarların hesaplama gücünü 100 kat artırmayı vadeden kuantum bilgi işlem yazılımına yönelik bir yol haritası açıklamıştı. Bu alanda çalışmalar yürüten IBM, oldukça iddialı bir işe imza atmışa benziyor. Şirketin araştırma ekibi ileride gerçekleşecek kuantum deneylerinde oldukça faydalı olacağını düşündükleri bir süper buz dolabı inşa etti.

IBM araştırmacıları, kuantum hesaplama gibi bilim projeleri için deneysel açıdan dünyanın en büyük seyreltme buzdolabını inşa ettiklerini açıkladı. “Goldeneye” adı verilen süper buzdolabının yapılan ve yapılacak olan bilimsel çalışmaların bazılarında çok işe yarayacağı düşünülüyor. Araştırmacılar, günümüz seyreltme buzdolaplarının belirli kısıtlamaların üstesinden nasıl gelebileceğini öğrenmek için bu buzdolabını inşa etti.