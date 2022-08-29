Rio de Janerio’nun ardından dünyanın en büyük ikinci festivali olma özelliği taşıyan Notting Hill Karnavalı, Covid-19 nedeniyle verilen 2 yıl aradan sonra başkent Londra’da yeniden düzenlendi. Karayip kültürünün yansıtıldığı festival, başkentin Notting Hill semtinin on binlerce kişiyle dolup taşmasına neden oldu.

Notting Hill Karnavalı, Grenfell Tower yangınını andı

Avrupa’nın en büyük sokak festivali olarak da bilinen Notting Hill Karnavalı, festival 2017’deki Grenfell Tower yangınında hayatını kaybeden 72 kişi için yapılan anma koşusu ve 72 saniyelik saygı duruşu ile başladı. Grenfell Tower yangını, 1988’den beri kentte gerçekleşen en büyük felaketlerden biri olarak gösteriliyor.. Grenfell kulesinde gerçekleşen bu yangının nedenleri arasında güvenlik ihmalkarlığı büyük tartışma konusu olmuştu.

Bu festival, ‘birliği teşvik etmek’ ve ‘her yaştan insanı bir araya getirmek’ temaları etrafında toplanıyor. İlk festival ise İngiltere’nin Notting Hill bölgesinde yaşayan Rhaune Laslett tarafından buradaki çeşitliliği kutlamak amacıyla düzenlenmişti.

Notting Hill Karnavalı’nın vazgeçilmezi olan Samba ve Kalipso gibi müzik türleri de başkent sokaklarında yankılandı. Festivalde neşeli danslara Karayipler’e özgü kızarmış tavuk, Hindistan cevizi, havuç suyu ve rom gibi yiyecek ve içecekler eşlik etti.

İlginizi çekebilir: