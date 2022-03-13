Ender-Sevinç Çelik çifti, 2017 yılının Şubat ayında doktora gidip çocuklarının olacağını öğrendi. Bir ay sonraki kontrolde Sevinç Çelik’in başka bir yumurtanın döllenmesi sonucuyla ikinci kez hamile kaldığı anlaşıldı. Tıp literatüründe ‘süperfetasyon’ denilen bu durum çifti ve doktorları büyük bir şaşkınlığa uğrattı. Sevinç Çelik, Poyraz ve Ayaz ismindeki bebeklerini 6 Ekim 2017’de dünyaya getirdi.

Sevinç Çelik, Lina isimli ilk çocuğu ile birlikte süperfetasyon bebeklerini de büyüttü. Yaşadıkları süreci fantastik olarak nitelendiren Çelik, geçen süre zarfında yazar kimliği ile de öne çıktı. Dijital bir platformda felsefi ögeler içeren bilim kurgu ve fantastik kitaplarını yayınlayan Çelik, bundan sonraki kitaplarını basılı olarak yayınlamayı hedefliyor.

“İkiz gibi ama değil”

Yaşadıkları ilginç süreci anlatan Çelik, “Bir aylık hamileyken tekrar hamile kaldığımı öğrendim. Süperfetasyon tanısı konuldu. Bu vakanın dünyada sadece 11 kişinin başına geldiğini, bizim ise 12. vaka olduğumuzu öğrendik. O dönem çok şaşırdık, korktuk. 1 yaşlarında bir kızım daha vardı. İkiz gebelik gibiydi ama aslında ikiz gebelik değildi. Ailemizde de hiç ikiz gebelik durumu yoktu. Tahmin etmediğimiz bir şeydi. Dolayısıyla hem heyecanlı hem de ürkütücü bir süreçti. Poyraz ve Ayaz ekim ayında 5 yaşında olacak. Ben ilk Poyraz’a hamile kalmıştım. Bir ay sonra da Ayaz’a hamile kaldım. Ancak ikisi de aynı gün doğdu. Kucağıma ilk kez Poyraz’ı getirmişlerdi. Ayaz’ın getirilmediğini gördüğümde korkmuştum. Ayaz 1 kilo 500 gram doğmuştu ve 20 gün kuvözde kaldı. Şu an Ayaz’ın gelişimi Poyraz’a göre daha geride. Şu anda onun gelişimini takip ediyoruz” dedi.

Süperfetasyon nedir?

Hamileyken tekrar hamile kalma durumuna süperfetasyon deniliyor. Normal şartlarda kadın hamile kaldığı anda yumurtaların bırakılması kesiliyor ve vücut, gerçekleşebilecek ikinci bir gebeliği engelliyor. Hamilelik devam ederken yeni bir hamilelik olmaz, ancak süperfetasyon durumunda yumurtalıklar, döllenebilecek halde başka bir yumurtayı üretiyor.

Kadınların iki gebeliği de farklı cinsel ilişkiden döllenme yoluyla oluyor. Bu durumda bebekler farklı boylarda ve ağırlıkta dünyaya geliyor. Süperfetasyonun neden meydana geldiği henüz tam olarak bilinmiyor. Hamileyken hamile kalma olayı fare, kanguru, tavşan ve koyun gibi hayvanlarda da görülebiliyor.