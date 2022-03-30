İlayda Yaslan

Decentraland’ın ilk Moda Haftası 24-27 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleşti .Decentraland isimli platforma bağlanarak izlenebilen ve fiziksel moda haftalarının aksine herkesin kendi avatarını oluşturarak ücretsiz katılım sağlayabildiği moda şovları, sanal olarak tasarlanmış ve Paris’teki Avenue Montaigne’den esinlenilmiş alışveriş alanında gerçekleşti. Gelecek dönemlerde sıkça karşımıza çıkacak olan sanal defileler hakkında Metaverse Moda Haftası yaratıcı direktörü Sam Hamilton, “Aynı metaverse’de her şeyin mümkün olduğu gibi; modayı podyum gösterilerinden perakende deneyimlerine, sanat, film, fotoğraf ve hatta gerçekliğin sınırlarını aşan, mümkün olan her şekilde sunmayı düşündük” dedi.

50’den fazla katılımcı marka, fiziksel tasarımlarını yeniden kullanmak yerine yeni koleksiyonlar üretti ve mevcut parçalarının yeni yorumlarını gösterdiler. 3 boyutlu tarayıcı olan Decentraland, Ethereum Blockchain sistemi üzerinden işliyor. Sunulan kıyafetleri almak için ise Ethereum cüzdana ihtiyaç duyuluyor. Moda dünyasında sınırları kaldıran bu sistem ile ayrıcalık olmadan herkes lüks moda deneyiminin bir parçası olabiliyor. Eleştirmenler tarafından ‘henüz erken olduğu’ gerekçesiyle yeterli bulunmayan moda haftası, çok katılımcının ilgisini çekmedi. Öte yandan günün sonunda, insanların normal hayatlarında katılım sağlayamayacağı sanal olmayan ‘gerçek’ defilelere katılma şansı verilmesi oldukça ilgi çekici. Sanal dünya, sınırları ve ayrıcalıkları ortadan kaldırdığı için yakın zamanda herkesin kendi avatarına sahip olması akla yatkın duruyor.

‘Lüks Moda Bölgesi’

Etro, Tommy Hilfiger, Perry Ellis, Dolce & Gabbana ,Elie Saab, Hogan, Dundas, Nicholas Kirkwoo gibi markaların koleksiyonunu sunduğu Metaverse Moda Haftası’nın en dikkat çeken markalar Etro ve Dolce & Gabbana’ydı. Etro, ‘gerçekçi’ parçalara eğildi ve markanın imzası olan şal desenini farklı tonlarda basılmış görünümler ile sergiledi. Dolce & Gabbana ise bolca kullandığı leopar desenli görünümleri ile sanal dünyaya uyum sağlayarak ‘gerçek’ marka kimliğinin dışına çıktı.