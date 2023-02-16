Ünlü rapçi ASAP Rocky ile iki yıldır beraber olan Grammy ödüllü şarkıcı Rihanna, geçtiğimiz yıl mayıs ayında ilk bebeklerini kucağına aldı.

Geçtiğimiz günlerde ise ‘Super Bowl’un devre arasında sahneye çıkan Rihanna, performansı sırasında ikinci kez hamile olduğunu söyleyerek herkesi şaşkınlığa uğrattı.

Rihanna, bugün de sosyal medya hesabından sevgilisi ve bebeğiyle beraber olduğu pozlarını paylaştı. Rihanna’nın bebeğiyle verdiği pozlara kısa sürede takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

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