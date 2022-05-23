Dünyaca ünlü duayen oyuncu Morgan Freeman Rusya’nın ABD seçimlerine müdahale etmesi ile ilgili yaptığı yorumlardan sonra Rusya’ya girmesi yasaklanan 963 Amerikalı’nın arasına ismini yazdırdı. Kremlin’in ‘Kara Listesi’ne giren oyuncunun Rusya’ya girmesi ‘kalıcı olarak yasaklandı.

CNN’nin haberine göre, oyuncu Morgan Freeman The Committee to Investigate Russia (Rusya’yı Denetleyen Komite) adlı organizasyon için çektiği videoda yaptığı açıklamalar nedeniyle ile Rusya’ya girişi yasaklandı ayrıcı videonun yönetmeni Rob Reiner’ın da adı Kremlin’in Rusya’ya girmesi yasaklanan Amerikalılar listesine eklendi.