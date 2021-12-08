Pete Davidson ve Machine Gun Kelly, Calvin Klein‘ın Instagram hesabını devraldı ve birbirlerine patlamış mısır yedirmek için pantolonlarına kadar çıkarttı.

Pazarlama stratejilerinin bir parçası olarak Calvin Klein, Pete Davidson ve Machine Gun Kelly‘ye resmi hesaba tam erişim hakkı verdi ve görünüşe göre hiçbir konu yasak değildi.

21.5 milyondan fazla takipçisi olan hesabın profil fotoğrafında şu an Davidson var ve yalnızca Machine Gun Kelly‘nin kişisel hesabını takip ediyor. Dahası, çift kısa süre sonra Instagram Canlı yayın yaparak, birbirlerine patlamış mısır yedirmek için Calvin Klein pantolonlarına kadar çıkartıyorlar.