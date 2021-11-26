Dünyaca ünlü yıldızların kendi hesapları dışında Instagram sayfalarının olduğunu biliyor muydunuz? Birbirinden ünlü isimlerin resmi hesapları dışında yönettikleri Instagram hesaplarını sizin için derledik.

1. Cole Sprouse – @camera_duels

Riverdale dizisinde ‘Jughead’ karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Cole Sprouse, kendi hesabı dışında farklı bir hesabı da yönetiyor. ‘@camera_duels’ adındaki hesabı yöneten ünlü oyuncu, bu sayfada kendi fotoğrafını gizlice çekmeye çalışan kişilerin fotoğraflarını çekerek sayfasında yayınlıyor. Oyuncunun bu hesabı, 5,4 milyon kişi tarafından takip ediliyor.

3. Gigi Hadid – @gisposable

Ünlü model Gigi Hadid, ‘@gisposable’ ismindeki Instagram sayfasında kendi çektiği fotoğrafları paylaşıyor.

2. Justin Bieber – @kittysushiandtuna & @oskietheposkie

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber evcil hayvanlarının Instagram hesaplarını yönetiyor. Ünlü şarkıcı ‘@kittysushiandtuna’ sayfasında kedilerinin fotoğraflarını paylaşırken, ‘@oskietheposkie’ isimli hesapta da köpeğiyle ilgili paylaşımlar yapıyor.





4. Joe Jonas – @cupofjoe

Ünlü müzik grubu Jones Brothers’ın yıldızlarından Joe Jonas, ‘@cupofjoe’ adlı Instagram sayfasında kendi çektiği fotoğrafları paylaşıyor.

5. Lizzo – @sashabefluting

Dünyaca ünlü şarkıcı Lizzo, ‘@sashabefluting’ isimli Instagram sayfasında flütüyle olan videolar ve fotoğraflar paylaşıyor.