Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem; Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi’ndeki birçok yerleşim merkezinde yıkımlara neden oldu. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybettiği depremlerin ardından dünyadan da yardımlar gelmeye başladı. Dünyaca ünlü isimler de Türkiye’de yaşanan deprem felaketine sessiz kalmadı.

ABD’li şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, Instagram’daki 377 milyon takipçisiyle enkazdan kurtarılan bir çocuğun fotoğrafını ve UNICEF’in yardım kampanyası linkini paylaşarak, “Suriye ve Türkiye’deki depremden etkilenenler için kalbim kırık” ifadelerini kullandı.

Shakira da Instagram hesabında, enkaz altından kurtarılan bir çocuğun fotoğrafı üzerine, Türkiye ve Suriye’deki depremin çocuklar üzerinde bıraktığı yıkıcı etkiye işaret ederek, yardım kampanyası linkini takipçileriyle paylaştı.

ABD’li şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez ise Türkiye ve Suriye’deki hayranlarına destek yolladığını belirterek, “Bu, neredeyse 100 yılda bölgeyi vuran en güçlü deprem” paylaşımını yaptı. Takipçilerini UNIFEC’in bağış kampanyasına yönlendiren Lopez, depremden etkilenen çocukların ihtiyaçlarının temin edebilmesi için yardım çağrısında bulundu.

Fransız model Sebastien Betsch, Instagram hesabındaki mesajlarında, Türkiye’de çektiği fotoğrafların yanı sıra deprem sonrası çekilmiş enkaz fotoğrafını kullandı. Takipçilerini AHBAP derneğine bağış yapmaya yönlendiren Betsch, Türkiye’nin 2 büyük depremle derinden sarsıldığını aktararak, “Türk insanının cömertliğine bizzat tanıklık edecek kadar çok şanslıydım. Şimdi bu cömertliklerinin karşılığını vermek bizim elimizde” paylaşımını yaptı.