Arama ve kurtarma çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiği 7.7 şiddetindeki Kahramanmaraş depreminin etkileri hala sürüyor. Deprem, sadece Türkiye’de değil tüm dünya basınında gündem oldu. Dünyaca ünlü futbolcu, oyuncu ve şarkıcılar sosyal medya üzerinden Türkiye için destek mesajlarını paylaştı.

İngiliz şarkıcı Dua Lipa, sosyal medya hesabından “Türkiye için üzgünüm. Depremden etkilenenlere dualarımı ve sevgilerimi yolluyorum.” notunu düşerek üzüntüsünü ve desteğini paylaştı. Lipa, paylaşımından hemen sonra bağış hesaplarını da ekleyerek destek oldu.

Dünyaca ünlü oyuncu Antonio Banderas, sosyal medya hesabından depremin yaşandığı bölgenin haritasını paylaşarak, Türk ve Suriye halkını dayanışmayla kucakladığını belirtti.

Oscarlı oyuncu Mark Ruffalo ise sosyal medya hesabından Ahbap Derneği ile ilgili bir paylaşım yaparak “Yardım etmek isterseniz, bu insanlar Türkiye’de arama kurtarma yapıyor.” notunu düştü.

Luka Modric, Riyad Mahrez ve Declan Rice gibi dünyaca ünlü futbolcular da sosyal medya hesaplarından deprem paylaşımları yaparak, desteklerini ve üzüntülerini belirttiler.

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