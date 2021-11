Dünyaca ünlü eserlerin yer aldığı ‘Gala Bale’ sanatseverler ile buluşuyor

Modern Dans Topluluğu ve Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının performe edeceği ‘Gala Bale‘ adlı eserin ilk gösterimi, 20 Kasım saat 20:00’de Ankara Opera Sahnesi’nde gerçekleşecek.

Sanatseverlerin izlemeyi merakla beklediği eserde Fındıkkıran, Uyuyan Güzel, Flame de Paris, Kuğu Gölü, C-19, Gopak, Diana & Action, H’arlequin, Vivo Quartet, Tango’s, Milango del Angel ve None of Us gibi dünyaca tanınan önemli eserlerden derlemeler yer alacak.

Mehmet Balkan, Uğur Seyrek, Armağan Davran, Volkan Ersoy, Nilgün Demireller, Deniz Alp, Bürge Kayacan, İlke Sayıner, Petipa, Ivanov, Vaionen, Zakhorov ve Fernando’nun kareograf olarak sahne alacağı eserleri, Sanem Subaygil ve İlke Sayıner seyirciyle buluşturacak.

Işık uzmanı Ali Gökdemir’in ve piyanist Naile Ahmedova’nın imzasını taşıyacak olan ‘Gala Bale‘, 20-25-27 Kasım tarihlerinde Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde (ADOB) sergilenecek.