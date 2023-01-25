Los Angeles Balesi’nin baş dansçısı olan Petra Conti, İstanbul Devlet Opera ve Balesi‘nin yaptığı açıklamaya göre, ‘La Bayadere’nin 28 ve 31 Ocak’taki temsillerinde sahneye çıkacak.

Conti’nin “Nikiya” rolünde dans edeceği eser, Hindistan’da geçen aşk ve entrika yüklü bir hikayeyi konu alıyor. Ayşem Sunal Savaşkurt tarafından sahneye konulanın 3 perdelik eserin koreografisini Marius Petipa, müziklerini ise Ludwig Minkus yaptı.

Koreografisinin başarısıyla bale severlere çok şey vadeden eserin 28 ve 31 Ocak’ta gerçekleşecek temsillerinde ‘Nikiya’ rolüyle sahneye çıkacak olan Petra Conti’nin ardından eser 5, 16 ve 18 Şubat’ta yeniden izleyicisiyle buluşacak.

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