Dünya, üzerinde birbirinden farklı gizemler bulunan tuhaf ve karanlık yerler barındırıyor. Bu karanlık yerlerin bir kısmının hala gizemi çözülemezken bir kısmı da sadece tuhaflığıyla dikkat çekiyor. İşte, esrarengiz ve tuhaflıklarıyla dikkat çeken, sizler için araştırdığımız dünya üzerindeki en tuhaf ve gizemli 10 yer.

Overtoun Köprüsü, İskoçya

“Köpeklerin İntihar Köprüsü” olarak bilinen Overtoun Köprüsü, oldukça ilginç ve gizemli bir yapı. Köprüden geçen her köpeğin koşarak kendini aşağı attığı gözlemlenen bu olayın hala bilimsel bir açıklaması bulunmuyor.

Bermuda Şeytan Üçgeni, Atlantik Okyanusu

Bir çoğumuzun hayatında illaki duymuş olduğu “Bermuda Şeytan Üçgeni” hala gizemini koruyan yerlerden biri. Kuzey Atlantik Okyanusu’nun batısında bulunan ve uç noktaları Bermuda, Florida ve Puerto Rico olan bu bölgeden geçmişte geçen sayısız uçak ve geminin kaybolduğu biliniyor. Bu zamana kadar kaybolan uçak, gemi ve yolculara dair hiçbir iz bulunamadı.

İntihar Ormanı, Japonya

Japonya’daki Fuji Dağı’nda bulunan Aokigahara ormanı, içerisinde çok sayıda intihar edilmesi nedeniyle “İntihar Ormanı” olarak biliniyor. Filmlere bile konu olan bu ormanda sayısız intihar yaşandı. Bu nedenle ormanda, “İntihar etmeden önce lütfen polisi arayınız” gibi bir çok levha bulunuyor.

51. Bölge, Amerika

Uçak ve düşman silahlarını inceleme ve araştırma amaçlı kullanıldığı bilinen fakat yıllarca bir çok hikayeye konu olan 51. Bölge için çok sayıda teori bulunuyor. Alan, hareket algılayıcılarıyla kaplı ve burada araçlar devriye gezdiği için bölgeye kimsenin girmesi mümkün değil.

Petrifying Well, Yorkshire

Bırakılan nesneyi bir ay veya yıl içerisinde taşa döndüren bu gizemli mağara Petrifying Well, İngiltere’nin kuzeyinde yer alıyor.

Mohenco-daro, Pakistan

Dünya üzerindeki en ilginç konumlardan biri olan Mohenco-daro, “Ölü Adamlar Tepesi” olarak biliniyor. Bu gizemli yerde bulunan bulgular, yerlilerin bir gecede ortadan kaybolduğuna işaret ediyor.

Kuzey Sentinel Adası – Bengal Körfezi

Dünyanın en izole adası olan Kuzey Sentinel Adası, Hint Okyanusu’nda bulunup Hindistan toprağı olarak kabul ediliyor. Bu adaya yabancıların girişi kesinlikle yasak. Hâlâ taş devrinde yaşayan ada sakinleri tarafından konulan bu yasağa uymayanlar, zehirli oklarla öldürülüyor.

Natron Gölü, Tanzanya

Son derece aşındırıcı ve sıcak suya sahip olan Natron Gölü, Tanzanya’nın Arusha bölgesinde yer alıyor. Suyuna değen hayvanların derilerini ve gözlerini yakan bu gölün pH değeri bazen 12’yi bile geçebiliyor. Suya değen hayvanlar çürümek yerine kalsiyumla kaplanıp taşlaşıyor.

Cehennem Kapısı, Türkmenistan

1967 yılında doğalgaz sondajının çökmesi sonucuyla meydana gelen bu devasa çukur, Türkmenler tarafından “Cehennem Kapısı” olarak adlandırılmış. Bir çölün ortasında bulunan çukurda yanan ateş, hiç sönmüyor.

Çarpık Orman, Polonya

Ağaçların şekli yüzünden “Çarpık Orman” ismini alan bu ormanda 400 çam ağacı bulunuyor. Ağaçların neden bu şekilde oluştuğu ise hala bilinmiyor.

Başak Umut

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