Tarihçi, barış araştırmacısı ve aktivist Daniele Ganser, dünya siyasetinin en tartışmalı aktörlerinden birini mercek altına aldığı eseri ABD: Zalim İmparatorluk ile okuru güç, propaganda ve savaş üçgeninde sarsıcı bir tarihsel yolculuğa çıkarıyor. Kitap, Destek Yayınları etiketiyle Türkçede okurla buluşuyor.

Ganser, Amerika Birleşik Devletleri’nin 1945 sonrası küresel politikalarını; askeri müdahaleler, gizli operasyonlar, darbe girişimleri ve savaş propagandası ekseninde ele alıyor. Gallup ve Pew gibi uluslararası araştırmalara dayanan verilerle desteklenen çalışma, ABD’nin neden dünya barışı için en büyük tehdit olarak algılandığını tarihsel belgeler ve doğrulanabilir kaynaklarla ortaya koyuyor.

ABD: Zalim İmparatorluk, yalnızca eleştirel bir siyaset tarihi anlatısı değil; aynı zamanda “Birleşmiş Milletler’in Şiddet Yasağı”, “farkındalık” ve “insanlık ailesi” ilkeleri etrafında şekillenen etik bir barış çağrısı niteliği taşıyor. Kitap; Amerikan Yerli halklarına yönelik katliamlardan köleliğe, Vietnam Savaşı’ndan CIA’in gizli operasyonlarına, 11 Eylül saldırılarından dijital gözetim çağının doğuşuna kadar uzanan geniş bir tarihsel çerçeve sunuyor.

Ganser, karmaşık jeopolitik süreçleri sade ve anlaşılır bir dille aktararak özellikle genç kuşaklar için erişilebilir bir metin oluşturmayı amaçlıyor. Tüm alıntıların ve verilerin dipnotlarla kaynaklandırıldığı eser, okuru ezber bozan sorular sormaya ve kendi çıkarımlarını yapmaya davet ediyor. ABD: Zalim İmparatorluk, savaşın kaçınılmaz bir kader olmadığını, insanlık ailesi bilinciyle barışçıl bir geleceğin mümkün olduğunu savunan çarpıcı ve kapsamlı bir başvuru kitabı olarak öne çıkıyor.