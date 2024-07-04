Tims Productions ve The Sandbox ortaklığıyla yakın zamanda duyurusu yapılan ve dijital sanat eseri meraklılarını oldukça heyecanlandıran efsane dizi Muhteşem Yüzyıl’ın dijital avatarları, çıktıktan kısa bir süre sonra tükendi. The Sandbox platformunda yer alan ilk Türk dizisi olan Muhteşem Yüzyıl’ın dijital avatar koleksiyonunun tamamının hızla tükenmesi, dizinin tüm dünyadaki hayranları ve dijital sanat tutkunlarının bu tarihi atmosfere olan ilgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

‘Muhteşem Yüzyıl’ın Dijital Avatar koleksiyonu tükendi!’

140’tan fazla ülkede yayınlanarak 500 milyona yakın izleyiciye ulaşan, global fenomen dizi Muhteşem Yüzyıl’ın; Tims Productions ve The Sandbox ortaklığıyla hayata geçirdiği dijital avatar koleksiyonunun tamamı, satışa açıldıktan kısa bir süre sonra tükendi.

The Sandbox platformunda Muhteşem Yüzyıl oyunuyla birlikte satışa çıkan ve oyun içinde karakter görünümü olarak kullanılabilen, birbirinden renkli toplamda 1500 dijital avatar satışa çıktığı andan itibaren yoğun bir ilgiyle karşılandı ve tamamen satılarak tükendi. Yayınlandığı günden bu yana pek çok rekora imza atan Muhteşem Yüzyıl’ın büyülü atmosferine ait ve özel olarak tasarlanmış dijital avatarlara olan bu olağanüstü talep, Muhteşem Yüzyıl’ın dünya çapındaki etkisini bir kez daha ortaya koydu.

Muhteşem Yüzyıl, The Sandbox web3 dünyasına giren ilk Türk dizisi ünvanını kazanırken, The Walking Dead’den sonra bu evrene dahil olan ikinci global dizi oldu.

Bu büyüleyici evrenin bir parçası olmak için hala geç değil, OpenSea ve The Sandbox platformu üzerinden dijital avatarların şimdiki sahiplerine teklif vererek satın alabilir, bu dünyaya hemen dahil olabilirsiniz. Muhteşem Yüzyıl ekibi şimdiden yeni avatar koleksiyonu ve oyun deneyimleri için çalışmalara başladıklarını duyurdu.