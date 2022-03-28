Wanda Nara ile Mauro Icardi arasında yaşanan ihanet iddialarına bir yenisi daha eklendi. Eski takım arkadaşı Maxi Lopez’in eşi Wanda Nara il evlenen Mauro Icardi’nin aldatıldığı öne sürüldü.

Ünlü çiftin koruması olarak görev alan Augustin Lungueira’nın Nara ile çekildiği samimi fotoğraflar ortaya çıktı. İkilinin farklı yerlerde çekildiği fotoğraflar aşk iddialarını doğruladı.

Wanda Nara’nın, Icardi’nin kendisini şarkıcı ve oyuncusu China Suarez ile sık sık aldatmasının ardından intikam almak için yaptığı da konuşuluyor. Icardi bu iddialar üzerine koruma Augustin Lungueira’nın görevine son verdi.

Wanda Nara da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “intikam” haberlerine yanıt verdi.

Wanda’dan sert cevap

Wanda Nara yaptığı açıklamada, “Her şeyin bir yalandan daha fazla olduğunu açıklamama gerek yok. Ama orantısız saygısızlık da beni şaşırtmaktan vazgeçirmiyor. Ben öyle bir insan, öyle bir kadın değilim. Ben asla böyle bir şey yapmadım. Kendimi farklı şekilde ele alıyorum evet, çünkü ben farklı birisiyim” ifadelerini kullandı.