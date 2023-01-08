2022 yılında eski aşkına dönenler, Beyaz Saray’da gerçekleşen göz alıcı düğünler ve 90’lara dönen davetler. İşte tüm detaylarıyla dünya basınında 2022 gelinleri…

Nicola Peltz – Brooklyn Beckham

İngiliz futbolcu David Beckham ve Victoria Beckham çiftinin oğlu Brooklyn Beckham ve Amerikalı oyuncu Nicole Peltz, 9 Nisan’da evlenmişti. Peltz’in milyarder babasının Palm Beach’deki malikanesinde gerçekleşen düğünün en özel anlarını bir dergi yayımlandı. 27 yaşındaki güzle oyuncunun gelinliği ise Valentino Haute Couture.

Kourtney Kardashian – Travis Barker

Fenomen Kourtney Kardashian ve şarkıcı Travis Barker çiftinin nikahı Kaliforniya, Santa Barbar’da yapıldı. Nikahlarından birkaç gün sonra çift, İtalya’nın Portofino kentinde bir düğün kutlaması yaptı. Birkaç gün süren düğüne ünlüler akın etti. Kardashian, bu düğünde giyeceği gelinlik için Dolce & Gabbana tercih etti. Kardashian’ın müzisyen eşi de Dolce & Gabbana tarafından tasarlanan klasik bir siyah takım elbise giydi.

Jennifer Lopez – Ben Affleck

Hiç şüphesiz 90’ların popüler şarkıcılarından Jennifer Lopez ve aynı dönem olaylı aşkı Ben Affleck‘in evliliği de dünya gündeminde olacaktı. Çift, 20 Ağustos’ta Georgia’da, Affleck’in Hampton Island Preserve’deki 87 dönümlük özel bileşiminde başka bir düğün kutlaması gerçekleştirdi.

Şarkıcı Lopez, Ralph Lauren imzalı üç farklı özel gelinlik giydi. 1000 adet elle kesilmiş fırfırlarla 500 metre kumaştan oluşturulan hacimli bir eteğe sahip dramatik fırfırlı etekli balıkçı yaka bir elbise. Kollarda, balıkçı yakanın arkasından omza kadar dökümlü, kat kat fırfır yer alıyor.

Tiffany Trump – Michael Boulos

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın kızı Tiffany Trump, Lübnan asıllı Amerikalı milyarder Michael Boulos ile Trump’ın, Florida’daki ünlü malikanesi Mar-a-Lago’da evlendi. Eli Saab tasarımı pırıltılı bir gelinlik tercih etti.

Naomi Biden – Peter Neal

ABD Başkanı Joe Biden’ın torunu Naomi Biden, Beyaz Saray’da dünyaevine girdi. Biden’ın düğünü Beyaz Saray tarihinde yapılan 19. düğün olduğu açıklandı. Güzel gelinin tercihi Ralph Lauren elbise oldu. Çift 17 Kasım 2022’de evlendi.

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