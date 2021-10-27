Dune’dan Müjdeli Haber!

Dune‘nin çıkışının hemen ardından devam filmi olan Dune 2 resmi olarak onaylandı. Legendary Pictures Salı günü yaptığı açıklamada ikinci filmin Frank Herbert‘in ilk romanının hikayesine devam edileceğini ve Ekim 2023‘te vizyona gireceğini ilan etti.

“Türkiye’de En Çok İzlenen Film”

Box Office’in verilerine göre; 43. hafta sonunda, Dune, Türkiye’de en çok izlenen film oldu. Totalde 400 salonda gösterime sunulan film, 102.318 seyirci sayısıyla 2.813.004 TL hasılat yaptı.

1965 yılında Frank Herbert tarafından kaleme alınan Dune‘nin televizyon ve beyaz perde haklarını satın alan Legendary Entertainment yapımı yeniden uyarlamanın yönetmen koltuğunda Arrival, Sicario ve Oscar adayı yönetmen Denis Villeneuve oturuyor. Eric Roth‘un senaryosunu üstlendiği filmin yapımcı koltuğunda ise Thomas Tull, Mary Parent ve Cale Boyter var.