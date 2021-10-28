Dudaklarınıza İyi Gelecek Lip Balm Önerileri

Sonbahardan kış aylarına geçmeye kısa zaman varken, soğuk havaların cildimize getirdiği kuruluğu önlememiz gerekiyor. Şüphesiz ki soğuk havalardan cildimizin en çok etkilenen yeri dudaklarımız. Normal zamanlarda dudaklarımızı nemlendirirken kış aylarında dudak nemlendirmesine ve bakımına ayrı bir önem göstermemiz gerekli oluyor.

Kuruyan ve çatlayan dudaklarınıza pürüzsüz ve ışıltılı bir görünüm sağlayacak Lip Balm önerileri;

NARS Afterglow Lip Balm 295.99 TL

GLAMGLOW Poutmud Islak Dudak Balm 145.00 TL

BOBBİ BROWN Lip Balm 240.00 TL

BİODERMA Atoderm Lip Stick 79.99 TL

MAC Flow Play Lip Balm 155.00 TL

YVESROCHER Riche Creme 74.99 TL

BLİSTEX Medplus Lip Balm 39.99 TL

BEPANTHOL Dudak Bakım Kremi 29.99 TL