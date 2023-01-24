Ünlü şarkıcı Dua Lipa, yeni albümü için hazırlıklara başladı. Bir süredir yeni 2020’de Future Nostalgia albüm çalışması yapan Lipa, yeni albümü hakkında “Sanırım adı netleşti ya da şimdilik öyle. Denemeler yapmak eğlenceliydi. Her zaman pop müzik yapacağım. Yeni albümümün kendine has bir sesi var, bu heyecan verici. Dürüst olmak gerekirse, muhtemelen hayranlarımın duymak istediği şey gibi de olmayacak” açıklamasını yapmıştı.

Başarısıyla dillerden düşmeyen 27 yaşındaki genç sanatçı, sosyal medya hesabından yeni albümü hakkında açıklama yaptı. Sevilen isim paylaşımına, “Sözlerin ön planda olduğu lirik bir teması var. Bu albüm de pop tarzında, ondan uzaklaşmıyorum. Dans etmek, eğlenmek ve çılgın bir tur yapmak istiyorum. Yeni albümümüm diğerine göre bazı yönlerden daha olgun bir ruha sahip” sözlerini ekledi.

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