2013’ten beri Londra’da bulunan Tap Management şirketi ile çalışan ve milyonlarca dolarlık anlaşmalara imza atan dünyaca ünlü şarkıcının kazancıyla ilgili bir anlaşmazlık sonrasında ekibiyle yollarını ayırma kararı aldığı belirtildi.

Dua Lipa’nın geçen hafta bu talebini şirket yetkililerine söylediği ve çalışanların adeta şaşkına döndüğü belirtildi. Aynı zamanda Dua Lipa’nın yaptığı birçok anlaşma ve reklam kampanyasından çok ciddi bir kısmının şirket tarafından alındığı ortaya çıktı.

Dua Lipa’nın menajeri Ben Mawson, “Bu bizde şok etkisi yarattı. Fakat maalesef ne zaman işin içine para girse anlaşmazlık olur. Bir süredir gerilim vardı zaten” diyerek bu konu hakkındaki düşüncelerini belirtti. Öte yandan Lipa’nın menajerlik görevini babası Dukagjin’in üstleneceği bildirildi.