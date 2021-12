2 yıldır birlikte olan ünlü şarkıcı Dua Lipa’nın Anwar Hadid’le ilişkilerinde ayrılma noktasına geldikleri öğrenildi. İngiliz gazetesi The Sun’ın özel haberine göre, ikilinin işlerinden dolayı bir süredir birbirlerinden uzakta kalmaları ilişkilerinde soruna yol açtı.

Yeni albümünün kayıtları için bir süredir Londra ve Los Angeles’a gidip gelen ünlü şarkıcı Dua Lipa, New York’taki sevgilisi Anwar Hadid’den ayrı kalmak zorunda kaldı. The Sun gazetesine bilgi veren özel bir kaynak, çiftin ilişkisiyle ilgili şunları söyledi: “Çok seyahat etmek ve ayrı kalmak zorladığı için ikisi de ilişkilerine ara verme fikrini konuşuyor. İlişkileri şu an krizden geçiyor ve sallantıda.”