‘Don’t Start Now’, ‘Break My Heart’, ‘One Kiss’ ve ‘Levitating’ şarkılarıyla müzik piyasasında hızlı bir çıkış yapan Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, servetine servet katmaya devam ediyor.

İngiltere’nin en çok okunan gazetelerinden ‘The Sun’ İngiliz yıldızın servetini mercek altına aldı. 2021 yılında toplam 22.7 milyon sterlin kazanç sağlayan Dua Lipa’nın, yalnızca bir ay içerisinde 1.9 milyon sterlin kazandığı öğrenildi.

2020 yılında toplamda 24.5 milyon sterlin değerinde mal varlığına sahip olan ünlü şarkıcı, bu yılki kazancını da 24.6 milyon sterlin seviyesine taşıyarak, son bir yılda servetini iki katına çıkarmış oldu.

Şarkılarıyla Amerika ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede en çok satanlar arasına girmeyi başaran Dua Lipa’nın, şarkı sözleri verdiği pek çok ünlü isim ve marka işbirlikleri de bulunuyor.