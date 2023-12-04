Ünlüler dünyasının enj güçlü çiftlerinden biri olarak görülen Dua Lipa-Romain Gavras çifti ayrıldı. İlk kez mayıs ayında birlikte kırmızı halıya çıkan Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı ile Fransız yönetmen yollarını ayırdı.

27 yaşındaki Dua Lipa ile Rita Ora’nın eski sevgilisi olan 41 yaşındaki Romain Gavras, ilk kez Paris Moda Haftası’nda sahne arkasında birbirlerini öperken yakalanmış, haklarında aşk dedikoduları çıkmıştı. Ardından mayıs ayında Cannes Film Festivali kırmızı halısında el ele yürüyen çift, aşklarını ilan etmişti.