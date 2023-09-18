Gündüz talk şovu “The Drew Barrymore Show”un sahibi ünlü oyuncu Drew Barrymore, Hollywood’da oyuncuların ve senaristlerin yürüttüğü grevler süregelirken programını devam ettirdiği için bir süredir eleştiri oklarının hedefindeydi. Barrymore, bu eleştiri ve tepkiler ağır gelmeye başladığı için grevlerin bitimine kadar programına ara verme kararı aldı. Barrymore ” The Drew Barrymore Show”un 18 Eylül tarihinde WGA (Amerikan Senaristler Birliği’nin) yönergeleriyle uyumlu bir şekilde yazarsız yayına devam edeceğini duyurmuştu. Bu duyurusuyla tepki toplayan ünlü oyuncu bir hafta sonra kararını değiştirmek durumunda kaldı.



Instagram hesabında herkesi dinlediğini ve grevin bitimine kadar gündüz programının galasını durdurma kararı aldığını söyleyen Barrymore, kırdığı herkesten; programında görev alan ve bugünki haline gelmesi için emek sarfeden ekibinden özür dilediğini duyurdu. Devam etme kararının ilerisi için yolunu bulma çabasından kaynaklandığını, kısa zamanda sektörün tamamı için bir çözüme ulaşılmasını dilediğini de ekledi. Variety dergisine açıklama yapan CBS kanalının sözcüsü, Drew Barrymore’un programının yeni sezonunu durdurma konusunda kararını desteklediklerini ve tüm bu sürecin herkes için olduğu gibi onun için de son derece karmaşık ve zor olduğunu anladıklarını ifade etti.

Amerika Televizyon ve Radyo Sanatçıları Federasyonu (SAG-AFTRA), grev sebebiyle oyuncuların rol aldıkları işleri tanıtmasına izin vermiyor. Bundan ötürü oyuncular ne filmleri hakkında röpörtaj verebiliyor ne de tanıtım etkinliklerine katılabiliyorlar. Drew Barrymore Show’da da sunucu veya misafirler, rol aldıkları işi tanıtmadığı ya da hakkında tartışmadığı takdirde Barrymore, SAG-AFTRA kurallarını ihlal etmemiş olacaktı. Barrymore programında sendika yazarlarıyla çalıştığından, anlaşmalar gereği gündüz kuşağı programı sunucularının görevlerine devam etme izinleri olsa da; yeni bölümlerin kadroda yazarlar olmadan ilerlemesi gerekecekti. Bundan dolayı bu durum grev kırıcılık gibi algılandı ve grevlere rağmen gündüz kuşağı programını yayınlamaya devam etme kararı tepkilere sebep oldu.



WGA, Barrymore’un kararını kınadığı bildirisinde şöyle dedi:

“Çalıştığı yazarlar adil bir anlaşma hedefiyle grevdeyken Drew Barrymore yayında olmamalı. Normalde bu gibi şovların senaryosuz işlemesi olağan değildir ve bu da grevin işe yaradığının göstergesidir.”