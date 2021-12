Ama küçük çaplı ama büyük partilerle; yılbaşı bir şekilde kutlanıyor ve kutlanmayı hak ediyor! Ünlülerin baştan ayağa yılbaşı ruhuna büründüğü karelerse hem umut hem neşe veriyor!

Yılbaşı, pek çoğumuzun umut seviyesini yükselttiği ve neşe dozajını arttırdığı bir gece. Kimimiz yeni bir yılı evde ailecek kimimiz arkadaşlarla deli dolu bir parti eşliğinde karşılamayı tercih ediyoruz. Nerede ve kiminle olursak olalım, geceye özel bir kıyafet seçimi yapmak, günün şanından. Şık bir görünüm yerine rahat ya da günün anlam ve önemine uygun eğlenceli kıyafet tercihleri de olası! Siz de ışıltılı kombinler yerine eğlenceli görünümlerden ilham almak isterseniz, yılbaşında eğlenceli kişiliğini kıyafetlerine yansıtmış ünlülere birlikte göz atalım!

Lady Gaga

Sık sık farklı stiliyle gündeme gelen Lady Gaga, listenin olmazsa olmazı elbette! 2013 yılında tercih ettiği kırmızı şort tulumu, yeşil saçları ve yılbaşı ağacı şeklindeki saç aksesuarı ile unutulmayacak bir resim hafızası sundu bize.

Katy Perry

Her yılbaşında şaşırtmacalı yılbaşı görünümleri sunan Katy Perry, elbise ve mayonun birleşiminden oluşan Noel Baba kıyafetiyle harika görünüyor.

Ava Gardner

50’ler ve kloş etekler… Ava Gardner, yılbaşı ağaç desenli kloş eteği, üzerindeki yeşil bluzu ve kombinine nokta koyan kırmızı ruju ile unutulmaz bir yılbaşı görünümü yakalamakla kalmıyor, bunun yanı sıra şıklığı eğlenceli tarzıyla birleştirerek adeta dönem tarzına meydan okuyor.

Miley Cyrus

2013 “Jingle Ball” etkinliğinde sahne alan Miley Cyrus iki parça beyaz Noel Baba kıyafeti ve görünümünü tamamladığı yeşil ren geyiği tacıyla sahneye çıktı ve tarzıyla hafızalara kazındı.

Ariana Grande

İkonik toplu saçı ve şarkılarıyla müzik dünyasını adeta fetheden Ariana Grande, 2014 “Jingle Ball” etkinliğinde tercih ettiği kar beyazı kıyafeti ve taktığı ren geyiği boynuzu tacıyla kesinlikle unutulmaz bir görünüme imza attı.

Mariah Carey

“All I Want for Christmas Is You” şarkısıyla yeni yıl dendiğinde akla ilk gelen isimlerden olan Mariah Carey, dar kırmızı elbisesiyle yılbaşı ruhunu üzerinde taşıyor.

Camila Cabello

Camila Cabello, 2019 “Jingle Ball” etkinliğindeki kırmızı kıyafeti ve stilini tamamlayan jartiyeri ile yılbaşı ruhunu yansıtırken aynı zamanda şıklığıyla da akıllarda yer etti.

Hazırlayan Meyra Terzi