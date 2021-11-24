Bu aşk hikayeleri biraz acıtıyor, ama mümkün olan en iyi şekilde…

Hoşlandığınız kişinin aurasını paylaşırken midenizde uçuşan kelebekler, ilk öpücüğün verdiği gergin heyecan, ilişkinizi nasıl tanımlayacağınızı bilememenin stresi, ilk aşkınızı kaybetmenin kalp kırıklığı… Şu an tüm bu duyguları “güvenli alanınız”, yatağınızda tekrar yaşayabilirsiniz. Hıçkırıklara boğulacağınız 6 film için aşağıya göz atmanız yeterli.

Marriage Story (2019)

Five Feet Apart (2019)

Adrift (2018)

All the Bright Places (2020)

Blue Jay (2016)

6 Years (2015)