Dövmeleri yüzünden Pınar Altuğ’u kızdırdılar

Pınar Altuğ instagram takipçilerinin yaptığı yorumlara yanıt vererek kayıtsız kalmadığını yine bir paylaşımının altına gelen yorumla gösterdi.

Ünlü oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, İnstagram hesabından paylaştığı dövmeli fotoğrafına yapılan yoruma, “dövmelerimi çok seviyorum” ifadeleri ile yanıt verdi.

“Neden kendinizi damgaladınız?”

Geçtiğimiz hafta sonunu Kocaeli’nde kamp yaparak geçiren Pınar Altuğ, instagram hesabından paylaştığı dövmeli fotoğrafına bir takipçisinden, “Ben olsam bu dövmeleri sildiririm. Neden kendinizi damgaladınız? Doğum lekesi büyük ve siyah olursa sevilmez ama siz kendiniz leke yapmışsınız derinize…” yorumu geldi.

“Malum beden de benim!”

Pınar Altuğ ise takipçisine şu yanıtı verdi, “Siz zaten yaptırmazsınız belli ki ama ben dövmelerimi çok seviyorum, benim fikirlerime saygı? Malum beden de benim!” yanıtını verdi.