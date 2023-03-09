Milli takım ve Trabzonspor’da forma giyen Dorukhan Toköz, geçtiğimiz günlerde sosyal medya fenomeni Pelinay İgit sevgili olduklarını sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaşarak ilan etmişlerdi.
İkili, geçtiğimiz akşam Yeniköy’de bulunan bir mekânda aşk dolu dakikalar yaşarken görüntülendi.
Dorukhan Toköz ile Pelinay İgit çiftinin keyifli anları gözlerden kaçmadı. Dorukhan Toköz, sık sık yerinden kalkarak sevgilisi Pelinay İgit’i öptü.
İlginizi çekebilir:
Ozan Dolunay ve Pelinay Yiğit çifti birlikte ilk kez Altın Kelebek’te görüntülendi