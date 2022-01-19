Cinsiyeti duyurulmayan bebeğin Hindistan’da bulunan Sadar Hastanesi’nde 17 Ocak’ta doğumu gerçekleşti. Dört kollu ve dört bacaklı şekilde dünyaya gelen bebek bir anda ünlendi. Hindistan’da infial yaratan bebeğin bu şekilde doğması, yerel halk tarafından dini nedenlere bağlandı.

Doğumdan sonra bebeği muayene eden doktorlar, hamilelik sırasında meydana gelen komplikasyonlarından dolayı bebeğin dört kol ve dört bacakla dünyaya geldiğini belirtti.

Hediye sunuyorlar

Hintliler ise çocuğun bu şekilde dünyaya gelmesini ilahi bir nedene bağlıyor. Bebeğin Lord Ganesha’nın ruhunu taşıdığına inanan Hintliler, çocuğun ilahi bir varlık olduğunu düşünüyor.

Bebeğin dünyaya geldiği Sadar Hastanesi kısa sürede ziyaretçi akınına uğradı. Çok sayıda kişi, yanında getirdikleri hediyeleri bebeğe adayarak, ailesine teslim etti.