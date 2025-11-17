Psikiyatr Uzm. Dr. Dilek Yeşilbaş’ın kaleme aldığı Dört Kapı Bir Oda – Bipolar Bozukluk Hikâyeleri, Bipolar Bozukluğa yalnızca bir tanı olarak değil, insan deneyiminin bir parçası olarak yaklaşan anlatısıyla okurla buluştu. Okyanus Yayınları tarafından yayımlanan kitap, dört farklı hikâye üzerinden Bipolar Bozukluğu olan kişilerin ve yakınlarının yaşadıklarını görünür kılıyor; aile yaşamı, ebeveynlik, iş ve sosyal hayat gibi pek çok alanda karşılaşılan zorlukları sade bir dille aktarıyor.

Yeşilbaş, yıllara dayanan mesleki tanıklıklarını terapi odasına açılan dört kapı metaforu ile sunuyor. Dirayet, Sükûnet, Mizan ve Sebat başlıklarını taşıyan bölümlerde Bipolar Bozukluğun farklı tipleri, eşlik eden rahatsızlıklar ve hastalığın doğası karakterlerin deneyimleri üzerinden anlatılıyor. Kitap, yaygın yanlış kabulleri ele alırken tedavi yöntemlerine, toplumsal algıya ve doğru bilgilendirmenin önemine de dikkat çekiyor.

Ruh sağlığı alanında doğru bilgiye erişimin giderek zorlaştığı günümüzde Dört Kapı Bir Oda, Bipolar Bozuklukla ilgili farkındalığı artırmayı, önyargıları azaltmayı ve hem hastaların hem de yakınlarının yalnız olmadığını hissettirmeyi amaçlayan bir kaynak niteliği taşıyor. Kitabın sonunda yer alan soru–cevap bölümü ise merak edilen temel konulara kısa ve anlaşılır açıklamalar sunuyor.