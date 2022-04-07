İsrail’de yapılan ve New England Journal of Medicine isimli tıp dergisinde yayınlanan araştırmada Ocak 2022 ile Mart 2022 arasında dördüncü doz Pfizer/BioNTech aşısı olan 60 yaşın üzerindeki 1.25 milyon insanın verileri incelendi.

Omicron varyantının baskın virüs olduğu dönemde yapılan araştırmada aşının etkisi ve süresi gözler önüne serildi. Araştırmada aşının hastalığın ağır geçmesini birkaç hafta engellediği belirtilirken bu etkinin ise kısa bir süre içinde azaldığı kaydedildi.

Araştırmada, “Dördüncü dozdan dört hafta sonra Covid-19’un ağır geçme oranı, sadece 3 doz corona virüsü aşısı olanlara göre daha düşük. Fakat bu koruma etkisi de dördüncü aşıdan 6 hafta sonra azalıyor” denildi. Fakat bilim insanları, araştırmanın kısa bir dönemi incelediğini ve korumanın ne kadar süre devam ettiğinin net olarak incelenmediğini aktardı.

Dördüncü aşıdan sonraki 8’inci haftada corona virüsüne karşı koruma oranının azaldığı belirtildi. Henüz Omicron varyantına karşı özel bir aşı geliştirilmezken bazı şirketler mevcut aşı formüllerini değiştirmek için çalışmalara devam ediyor.

Araştırmada, “Dördüncü doz aşının kısa vadede koruma sağladığı ve etkisinin mütevazı olduğu görülüyor. Fakat ağır hastalıklara karşı dördüncü aşı koruma sağlıyor” dedi.