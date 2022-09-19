‘Gossip Girl’, ‘The Age Of Adaline’, ‘Hayali Üniversite’ ve ‘Hırsızlar Şehri’ gibi yapımlarda rol alan Blake Lively, uzun süredir sır gibi sakladığı hamileliğini sevenleriyle paylaşmasının ardından, karnı burnunda pozlarını Instagram hesabından arka arkaya yayınladı.

Kısa sürede milyonlarca beğeni ve binlerce yorum alan paylaşıma 35 yaşındaki ünlü oyuncu, “İşte gerçek hayatta çekilen hamilelik fotoğraflarım. Böylece evimin önünde görüntü almak için bekleyen 11 kişi beni rahat bırakabilir. Beni ve çocuklarımı korkutuyorsunuz. Tüm sevgi, saygı ve çocukların fotoğraflarını paylaşan hesapları takip etmeyi bırakmaya devam ettiğiniz için teşekkür ederim. Onlara karşı güçlüsünüz. Ve ‘çocukların fotoğraflarını paylaşmama politikası’ olan medya kuruluşlarına da teşekkürler, hepiniz fark yaratıyorsunuz. Sevgiler” notunu düştü.

Lively’nin fotoğraflarının altına birçok ünlü oyuncu da kalp emojili tebrik yorumları yazdı.