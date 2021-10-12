Donut Nasıl Yapılır?

Donut nasıl yapılır? Son zamanlarda sosyal medyada çokca rastladığımız tariflerden biri olması sebebiyle tatlı severlerin merak ettikleri tatlardan biridir.Özellikle görünümü ile iştah kabartan donutlar farklı farklı yapılabimektedir.

Donut nasıl yapılır ? Sorusu, artık klasikleşen tatlı tariflerinden sıkılanların mutfağında yeni lezzetlere yer vermek isteyen kişiler tarafından araştırılmaktadır.Donutlar yumuşacık pişmiş hamur üzerine çikolata ve meyve ile süslenerek zengin bir görünümle vazgeçilmezlerinizden olacaktır.Başta çocuklar olmak üzere kimsenin hayır diyemediği bu lezzetin farklı tarifleriyle karşınızdayız.

Donut Nasıl Yapılır?

Donut yapımı için öncelikle olarak güzel bir hamur elde etmeliyiz.Bunun için gerekli olan malzemeler ,2 yemek kaşığı toz şeker,1 adet yumurta,1 çay kaşığı tuz,yarım çay bardağı ılık su , 1 çay bardağı süt ,1 yemek kaşığı sıvı yağ ve 2.5 su bardağı un yeterli olacaktır.

Hazırladığımız hamur malzemelerini güzelce yoğurun.Sütün ılık olmasına dikkat edin.Hamurunuzu hazırladıktan sonra ceviz büyüklüdüğünde toplar yapın ve üzerini örtün.Mayalanması için yarım saat bekleyin.Mayalanmış hamurlarınızın ortasından küçük bir aparatla delik açın.Artık donutlarınız kızarmaya hazır.Derin bir tencereye kızartma yağını alın ve yağı kızdırın.Daha sonra donutları güzelce kızartın.Kızaran hamurların soğuması için bir süre bekletin.Ve işte sıra süslemede .Belki de en zevkli yeri burası. Kendi zevkinize göre süsleyebilirsiniz.İstediğiniz çikolatayı benmari usulü eritip donutlarınızı çikolataya batırabilirsiniz.Dilerseniz hindistan cevizi,antep fıstığı,fındık,damla çikolata veya renkli şekerlemeler kullanabilirsiniz.Afiyet olsun.

Çikolatalı Donut Tarifi

Birçok farklı çeşidi bulunan donut tarifleri arasından bugün çikolatalı donut tarifinden bahsedeceğiz.

Malzemeler

Yarım paket yaş maya

2 yumurta

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı ılık su

3 yemek kaşığı toz şeker

1 tutam tuz

1 çay kaşığı tarçın

Alabildiğince un

Üzerini süslemek için

Bitter veya sütlü çikolata

Öncelikle tüm malzemeleri karıştırarak hamur elde ediniz.Hamuru ceviz büyüklüğünde beze yapıp bir süre kabarması için bekletin kabaran hamurun ortasında delik açıp kızgın yağda kızartın.Kızarmış hamurları soğutun daha sonra çikolatayı benmari usülü eritip süsleyin.

Çilekli donut tarifi

Meyveli tatlı severlerinden tercihlerinden biri olan çilekli donut hem lezzeti hem de görüntüsüyle pekçok kişi tarafındn tercih edilmektedir.Yapması çok kolay yemesi ise damağı şenlendiren çilekli donut tarifi için malzemelerimiz şunlardır.

Hamuru için:

2 yumurta

1 yemek kaşığı maya

3-4 su bardağı un

1 su bardağı ılık süt

4 yemek kaşığı toz şeker

4 yemek kaşığı terayağ ya da margarin

Üzeri için:

100 gram kadar çilek

1 paket krema

Önce tüm süt ,maya,şeker ve yumurtayı mikserle köpürüp beyazlayana kadar çırpıyoruz daha sonra diğer malzemeleri karıştırıp hamurumuzu elde ediyoruz.Hamurumuzu yaklaşık 1 saat kadar mayalanması için dinlendiriyoruz.Dinlenen hamuru ceviz büyüklüğünde parçalara ayırıp yuvarlayıp ortasını deliyoruz.Yaklaşık 20 dakika hamurların üzerini örtüp bekliyoruz.Daha sonra kızgın yağda kızartıp soğumasını bekliyoruz bu sırada çilekli sosumuzu hazırlıyoruz.Krema ve çilekleri kıvam alana kadar kaynatıyoruz daha sonra blendırdan geçirip soğumuş hamurları buluyoruz. Soğutup üzerini istediğiniz gibi süsleyerek afiyetle yiyebilirisiniz.