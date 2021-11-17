‘Don’t Look Up’ filminin ilk uzun fragmanı yayınlandı

Başrollerinde Jennifer Lawrence ve Leonardo DiCaprio‘nun yer aldığı, “Don’t Look Up” filminin ilk uzun fragmanı dün yayınlandı. Leonardo DiCaprio’nun ‘Randall Mindy’, Jennifer Lawrence’ın ise ‘Dr. Kate Dibiasky’ karakterine hayat verdiği filmin kadrosunda, son dönemde rol aldığı ‘Dune’ filmiyle adından söz ettiren Timothée Chalamet, ve ünlü şarkıcı Ariana Grande de yer alıyor.

Amerikan bilim kurgu/kara komedi türündeki Don’t Look Up filmi, dünya’yı yok edecek bir kuyruklu yıldızın yaklaşmakta olduğu konusunda insanlığı uyarmak için büyük bir medya turuna çıkmak zorunda kalan iki astronomun hikayesini anlatıyor. Senaryosu ve yönmenliği Adam McCay’e ait olan film, 24 Aralık‘ta Netflix‘te yayınlanacak.

“Don’t Look Up” filminin fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.