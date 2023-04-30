Oyuncu Eser Yenenler, kendisini domuza benzeterek karikatür çizen karikatürist Öznur Kalender’e açtığı manevi tazminat davasından kazandığını Atatürkçü Düşünce Derneği’ne bağışladığını açıkladı.

Eşi Berfu Yenenler ile ‘Çift Terapisi’ adlı gösterilerinin provası öncesi görüntülenen Eser Yenenler, mahkemeye taşınan olay sonrası ilk kez konuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Öznur Kalander’in ‘Zincirleme hakaret’ suçundan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

Eser Yenenler’in Öznur Kalender’e açtığı manevi tazminat davası da geçtiğimiz günlerde sonuçlanmıştı. İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, karikatürist Öznur Kalender’in Eser Yenenler’e 30 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetmişti.

Milliyet’te yer alan habere göre, konuya ilişkin ilk kez konuşan Eser Yenenler, “Benimle alakasız ve gereksiz bir olaydı. Evet, davayı kazandım. Oradan gelen tazminatı da Atatürkçü Düşünce Derneği’ne bağışladım” açıklamasını yaptı.