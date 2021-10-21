Dolunay Sabahından Merhaba

Ay Koç burcunda ilerlerken sabah saatlerinde agresif bir ruh haline girebiliriz. Bununla birlikte Ay-Mars karşıtlığı, Ay-Plüton kare açısının da gerçekleşmesi biraz bizi yoracaktır.

Bitişlerin yaşandığı ve yeni kapıları bize açan Dolunay, Koç burcundaki gerçekleşecek. Agresif ruh halimiz daha da şiddetlenebilir.

İkili ilişkilerde kaoslara hazır olun

Korkusuz bir enerjiye sahibiz ve oldukça cesuruz. Kaybetme korkumuzun olmaması ile birlikte karşı tarafı çok derinden yaralayabiliriz. Bu enerjiyi olumlu bir enerjiye çevirenler için ne mutlu onlara. Tüm güzellikler de o pozitif enerji ile birlikte gelecektir. Bu yakaladığınız fırsat sayesindedir önemli işlerin içerisinde bulunabilirsiniz.

17:56′ da Ay boşluğa girecek ve 22:58 e kadar durağan hali devam edecek. Bu süreç bizi de durağanlaştıracaktır. Ardından Ay Boğa burcuna geçiş yapacak ve bu geçiş biraz bize kilo aldırabilir. Yediğimiz şeylere bu iki gün daha çok dikkat edersek sonucunda üzülmemiş oluruz. Ay boğa burcunda yemek yapmayı ve yemek yemeyi sever, üstelik dozunu da kaçırır. Aynı sevmenin de dozunu kaçırdığı gibi…

Yazı Berfin Atbaş