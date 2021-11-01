Dolby atmos nedir?

Dolby Atmos, dinleyiciye sese daha fazla dahil olmayı vaat eden sürükleyici bir ses formatıdır. Dolby Atmos şu anda sinemalarda ses üstünlüğü için Auro-3D, DTS: X ve 22.2 ile savaşıyor. Her şeyden önce, yükseklik boyutu ise odak noktasındadır. Biçim, nesne yönelimli ses kodlamasına dayanır: birçok sinemada yirmi veya daha fazla hoparlör bulunur. Dolby Atmos, yeni donanım ve yazılımla tüm sinema hoparlörlerinin ayrı ayrı kontrol edilmesini sağlar. Tavandaki hoparlörler dahil. Standart hoparlör kurulumuna ek olarak, her sinema sesi odaya göre ayrı ayrı uyarlayabiliyor. Dolby, Dolby Atmos’u Netflix ve Amazon Prime Video\’da zaten görülebilen Dolby Vision video sisteminizle birleştirmeyi amaçlıyor. 2012’den beri Dolby Atmos’ta birçok gişe rekorları kıran film üretildi veya Dolby Atmos için hazırlandı.

Dolby Atmos Nasıl Çalışır?

Dolby Atmos, öncelikle sinemalar için tasarlanmış bir hibrit ses formatıdır. Bu tür hibrit formatların avantajları ve dezavantajları vardır. Dolby Atmos, kanal tabanlı ve nesne yönelimli ses kaynağı malzemesini birleştirme özelliği taşır. Kanal tabanlı, her hoparlör için ayrı bir ses parçasının sağlandığı anlamına gelir. Örneğin Stereo, Dolby Digital, DTS ve Auro-3D, kanal tabanlıdır. Buradaki dezavantaj, oynatma sisteminin ses içeriğini oluşturanla tamamen aynı hoparlör düzenine sahip olması gerektiğidir. Aksi takdirde, yerelleştirme ve gerçekçilik büyük zarar görebilir. Nesne yönelimli bir ses kaynağının kendi ses parçalarını alması anlamına gelir. Meta veriler daha sonra bu ses kaynağının istenen konumunu veya hareketini gösterir. Bu şekilde, oynatma sistemindeki bir mikser gerekli hoparlör sinyallerini kendisi üretebilir.

Burada birçok küçük dezavantaj var; Bir yandan, sesin artık ya gerçek zamanlı olarak hesaplanması ya da her sinema odası için ayrı ayrı önceden hesaplanması gerekiyor. Öte yandan, örneğin 7 ayrı kanal yerine aynı anda 128 nesne oynatılacaksa iletilecek veri çok büyüktür. Ayrıca Dolby Atmos, Dolby Digital\’de de kullanılan kayıplı AC-4 sıkıştırmasına güvenmeye devam ediyor. Dolby Atmos, yönlendirilmiş hoparlörlerin tavanı kapladığı özel bir ev sineması çeşidi sunar. Yansıma, daha sonra dinleyiciye artan ses kaynakları izlenimi vermelidir.

Dolby Atmos İçin Neye İhtiyacımız Var?

Her şeyden önce, uyumlu bir AC alıcıya (300 Euro’dan başlayan fiyatlarla) ve birkaç hoparlöre ihtiyacınız var. Evinizde halihazırda bir ses sisteminiz varsa, örneğin beş hoparlörlü ve bir subwoofer’lı 5.1 sisteminiz varsa, alıcı sesi otomatik olarak dağıtır.

Dolby Atmos Hangi Filmleri ve Akış Hizmetlerini Sunuyor?

Dolby Atmos için sadece doğru hoparlörlere sahip olmak yeterli değildir video materyali de bu ses teknolojisine özel olarak uyarlanmalı ve standardı desteklemelidir. Amazon, Ağustos 2018’den bu yana Prime Video akış hizmeti için resmi olarak ses teknolojisini sunuyor. Ancak aradan üç yıl geçmesine rağmen içerik eksikliğinden dolayı pek kullanılamıyor. İşlev, Amazon Fire TV ve Amazon Fire TV Cube ile uyumludur.