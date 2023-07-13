Oyuncu ve sunucu Ufuk Özkan canlandıracağı rol için diyete girdi. Diyetle 17’ye yakın kilo veren Ufuk Özkan’ın bağışıklık sistemi çöktü. Ufuk Özkan, verdiği fazla kiloların nedeninin ise yanlış bir diyet programı (Hollywood diyeti) olduğunu dile getirdi. Ünlü oyuncu, uyguladığı yanlış diyet sonucu beklediğinden daha fazla kilo vermiş ve bağışıklık sistemi çökmüştü.

Son olarak ‘Cenazemize Hoş Geldiniz’ adlı yapımda yer alan 48 yaşındaki Ufuk Özkan’ın üçüncü derecede siroz olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz sene karaciğer yağlanması ve çöken bağışıklığı yüzünden 17 kilo veren oyuncuyu, zor bir süreç bekliyor. Özel bir hastanede teşhis konulan Özkan, organ nakli olmaması durumunda hayatını kaybedecek.

Kadavradan organ nakli için sıraya giren oyuncuyla ilgili doktorlarının, “9 ile 12 ay arası ömrünüz kaldı. Nakil olmanız gerekiyor” dediği öğrenildi. Bu süreçte üç sinema filmiyle anlaşan Ufuk Özkan’ın, nasıl hareket edeceği merak konusu oldu.