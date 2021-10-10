Doğumuna Günler Kalan Bergüzar Korel’in Baby Shower Partisi

2009 yılında dünya evine giren Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in üçüncü çocuklarına kavuşmak için sayılı günü kaldı. Ali ve Han isminde iki oğlu olan çift, bu sefer kız bebek bekliyor.

Bergüzar Korel’in baby shower partisinde Esra Erol, Sema Ergenç ve İrem Kahyaoğlu gibi bir çok ünlü isim yer aldı. Bebeğini kucağına almak için sabırsızlanan oyuncu, beyaz elbisesi ile kamera karşısına geçti. Korel, arkadaşlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi. Ünlü oyuncu, kendisini yalnız bırakmayan dostlarına, yaptığı sosyal medya paylaşımında teşekkür etti.

İsmi Leyla olacak

Bergüzar Korel, kız bebekleri olacağını duyurduktan sonra, bebeğe Leyla adını vereceklerini söylemişti.

Ünlü oyuncu, “Dünya olarak öyle zor bir süreç yaşadık ki, artık her şeye şükreder hale geldik. Allah nasip etti. Bebek haberi hiç beklemediğimiz bir anda, sürpriz bir şekilde geldi. Bundan sonra bize laf söylemek düşmez. ‘Allah da onun gücünü verecek herhalde’ diyorum” şeklinde açıklama yaparak hamileliğinin çok rahat geçtiğini ifade etmişti.

“Evlatlarımızdan birinin kız olmasını çok istedim”

Ünlü oyuncu üçüncü bebeğinin cinsiyetini, “Allah biliyor; çok istedim. Ailemiz, en yakınlarımız, can dostlarımız… Herkes… Büyük bir ailemiz olsun, sağlıklı, mutlu evlatlarımız olsun… E biri de kız olsun… Ne kadar çok istediysek Han’ımız daha yaşını doldurmadan kız evladımızın mutluluğu heyecanı hepimizi sardı… Canım Hatice’m toplamış tüm arkadaşlarımızı, birkaç hafta önce bana böyle bir sürpriz yaptı. Hepsi benden heyecanlı… Sözleştik… Sağlıkla, mutlulukla ilerleyen günlerde tüm erkek anneleri olarak içimizde kalan tüm simleri, balonları, tülleri birbirinize dolayıp, eğleneceğiz Allah nasip ederse… Bu mutluluğumuzu sizinle de paylaşmak istedim. Mutlu günlerinizde kalbi hep sizinle atan güzel insanlar hiç eksilmesin hayatınızdan. Sevgiyle…” sözleriyle sevenlerine duyurmuştu.

Dizi projesi rafa kalktı

İptal edilen dizi projesiyle ilgili açıklama yapan Bergüzar Korel, “Çalışmalar devam ederken doktor kontrolünde hamile olduğumu öğrendim. Halit ile beraberdik ve şoke olduk. Ondan sonra ‘böyle bir durumumuz var devam edelim’ dedik. O sırada koronavirüs vakaları çok arttı. Hem yapımcı ve yönetmenimiz çok çekindiler ve dediler ki; her türlü konforu sağlayacağız ama bunun garantisi yok. O dönem vaka sayısı 50 bine ulaşmıştı. Ara vermemiz lazımdı. Karnım çok hızlı büyümeye başladı. Fiziksel olarak projede olmam mümkün değildi. Ben de dedim ki; başka bir arkadaşımla devam edin, onlarda projeyi rafa kaldırdı” dedi.