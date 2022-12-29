Dünyaca ünlü iç giyim ve aksesuar firması Victoria’s Secret defilelerinde en uzun süredir yürüyen model Adriana Lima, gözlerden uzak bir hayat sürmeye devam ediyor.

Yaklaşık 1 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Andre Lemmers’ten bir bebek dünyaya getirdi. Geçtiğimiz eylül ayında doğum yapan 41 yaşındaki model, sürpriz bir şekilde podyuma döndü.

Dünya Kupası’nı Katar’da takip eden Lima, son olarak özel bir etkinlikte yürüdü. Doğumdan sonra aldığı fazla kilolarla dikkat çeken ünlü modelin son hali, görenleri oldukça şaşırttı. Adriana Lima’ya sosyal medyadan çok sayıda eleştiri gelirken, bazı sosyal medya kullanıcıları modelin bir anne olduğunu ve çocuk emzirdiğini hatırlatarak yapılan olumsuz yorumlara tepki gösterdi.

İşte Adriana Lima‘nın son hali…